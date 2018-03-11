أصدرت وزارة العدل السعودية قرارا يسمح للمرأة لأول مرة بالحصول عــلـى رخصة العمل كـ "موثق" في المملكة، موضحة أن ذلك سيتيح لها القيام ببعض مهام كاتب العدل.
المرأة السعودية تدخل مجال "التوثيق" وتقوم بمهام كاتب العدل
أصدرت وزارة العدل السعودية قرارا يسمح للمرأة لأول مرة بالحصول عــلـى رخصة العمل كـ "موثق" مما سيتيح لها القيام ببعض مهام كاتب العدل.
المرأة السعودية تدخل مجال "التوثيق" وتقوم بمهام كاتب العدل
وقالت الوزارة إنها ستستقبل طلبات الراغبات بالحصول على رخصة "موثق" بعد الانتهاء من وضع الأسس اللازمة لهذا العمل. كما أعلنت عن برنامج تدريبي لعدد 857 من المتقدمين على طلب رخصة "موثق" ممن لا يعملون في مجال المحاماة.
وأشارت الوزارة السعودية إن عدد الموثقين الرجال المرخص لهم في الوقت الحالي وصل إلى 1161 شخصا.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات التي اتخذتها السعودية من أجل تمكين المرأة وكان آخرها السماح لها بدخول الملاعب الرياضية وتمكينها من قيادة السيارات.
وكان المغرب قد اتخذ خطوة مماثلة في وقت سابق من العام الحالي بالسماح للنساء بدخول مهنة العدل. وتعد مصر من البلدان العربية الرائدة في هذا المجال، إذ عينت في العام 2008 أول مأذونة شرعية حاصلة على درجة الماجستير في القانون.