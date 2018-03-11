أجرى مركز الأبحاث الاقتصادية والإدارية البريطاني بالاشتراك مع مطار هيثرو الدولي استطلاعا للرأي حول اللغات الأجنبية التي يتحدثها الأطفال دون سن 18 داخل المملكة المتحدة.
ثلاث لغات أجنبية يجب أن يتعلمها الأطفال لمستقبل أفضل
ما هي اللغات التي يجب أن يتعلمها الأطفال؟
ثلاث لغات أجنبية يجب أن يتعلمها الأطفال لمستقبل أفضل
وجاءت نتائج البحث مشيرة إلى أن 45% من الأطفال لا يتحدثون لغة ثانية، بينما رأى 19% من الآباء أنه ليس من الضروري أن يعلموا أولادهم لغة أجنبية.
واعبر 10% من المستطلع آرائهم والذي بلغ عددهم 2001 شخص، أن تعلم لغة ثانية أمر صعب للغاية بالنسبة لأطفالهم.
الفرنسية والألمانية والصينية لمستقبل أفضل
وأوضح الاستطلاع أن اللغات الفرنسية والألمانية والصينية هي الأكثر جذبا للتعلم، وأن الآباء يعتقدون أن تعلم تلك اللغات الثلاث هي الأفضل لضمان مستقبل أفضل لأبنائهم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد البريطانيين أن المهارات اللغوية ستساهم في دعم الاقتصاد البريطاني بنحو 500 مليار جنيه استرليني بحلول العام 2027.
وتقول البروفوسير أنطونيلا سوراس أستاذة التنمية اللغوية بجامعة إدنبورغ إن الدراسات توضح أهمية تعلم اللغات الأجنبية وتأثيره على الاقتصاد، وأن مزيد من الفرص تتاح أمام من يكتسب مهارات لغوية أجنبية.
وتؤكد سوراس أن تعلم لغة أجنبية يساهم في تحسين مهارات الأطفال ويعتبر استثمار جيد نحو مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يجيدون لغات أجنبية يصبحون أكثر انفتاحا نحو الثقافات المختلفة وأكثر تفهما لوجهات نظر الآخرين.