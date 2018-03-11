ترامب: كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية لما بعد المحادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن كوريا الشمالية وافقت على وقف إجراء اختبار صاروخي آخر إلى ما بعد عقد اجتماعات مقترحة مع زعيمها كيم جونج أون مع سعيه لحشد التأييد الدولي لقمة محتملة.

وكتب ترامب على تويتر يقول "لم تجر كوريا الشمالية أي تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر 2017 وتعهدت بعدم القيام بذلك أثناء اجتماعاتنا. أعتقد أنهم سيلتزمون بتعهدهم".

وتتسق تصريحات ترامب مع ما ذكره مسؤول كوري جنوبي يوم الخميس بشأن المباحثات المحتملة. بيد أن ترامب لم ينبس بكلمة عن الاختبارات النووية في تغريدته.

ولم يتضح ما هي الاجتماعات التي أشار ترامب إليها أو توقيتها على وجه الدقة. وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قالوا في الأسبوع الماضي إن ترامب وافق على دعوة من كيم لعقد لقاء بحلول مايو/ أيار.

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات على موافقتها على إجراء محادثات وردت على الانتقادات يوم الجمعة بالتحذير من أنه لن تعقد أي قمة إلا إذا اتخذت بيونجيانج "خطوات ملموسة" فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

ووصف ترامب زعيمي الصين واليابان على تويتر يوم السبت بأنهما داعمان للحوار المحتمل على الرغم من أنه لم يفعل شيئا يذكر لتبديد الارتباك بشأن موعد المحادثات أو أي شروط مسبقة ستكون مطلوبة.

وكتب ترامب على تويتر يقول "الرئيس شي أبلغني بأنه يقدر للولايات المتحدة عملها على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى البديل الذي ينذر بالسوء.الصين ما زالت متعاونة!" وذلك في إشارة للرئيس الصيني شي جين بينغ.

وغرد ترامب يوم السبت أيضا قائلا "تحدثت إلى رئيس وزراء اليابان آبي وهو متحمس جدا للمباحثات مع كوريا الشمالية. نناقش أيضا انفتاح اليابان على تجارة أفضل كثيرا مع الولايات المتحدة. حاليا هناك عجز تجاري ضخم بقيمة 100 مليار دولار. هذا ليس عادلا ولا مستداما. سيتم حل ذلك!"

ترامب: المحادثات قد تسفر عن لا شيء أو عن أعظم اتفاق بالعالم

وأمام تجمع انتخابي لحملة المرشح الجمهوري للكونجرس ريك ساكوني في غرب بنسلفانيا ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن محادثاته المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد تنتهي دون التوصل لاتفاق أو تؤدي إلى "أعظم اتفاق للعالم" مما يزيل التوتر بشأن برنامج بيونجيانج النووي.

وأضاف ترامب: "قد أغادر سريعا" إذا لم يكن التقدم ممكنا. وقال ترامب إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد صنع السلام وإنه يعتقد أن "الوقت قد حان".

وقال ترامب "من يعرف ما الذي سيحدث؟" وأضاف أن الاجتماع إن حدث "ربما أغادر سريعا أو ربما نجلس ونبرم أعظم اتفاق للعالم".

يورونيوز/ رويترز