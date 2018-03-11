أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي هذا الأحد تحطم طائرة تركية في جنوب غربي إيران.
11 قتيلا في تحطم طائرة تركية خاصة في جنوب غرب إيران
11 قتيلا في تحطم طائرة تركية خاصة في جنوب غرب إيران كانت في طريقها إلى إسطنبول
11 قتيلا في تحطم طائرة تركية خاصة في جنوب غرب إيران
وقال التلفزيون نقلا عن مصدر الملاحي إن الطائرة الخاصة سقطت في منطقة شهركرد جنوب غرب إيران.
وذكرت وكالة إسنا الإيرانية أن الطائرة المنكوبة كانت تقل ما بين 11 إلى 20 راكبا، فيما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الطائرة كانت تقل 11 شخصا لقوا حتفهم جميعا.
كما أضاف التلفزيون الرسمي أن الطائرة كانت في طريقها من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة إسطنبول التركية.
وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران.