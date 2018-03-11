ذكر المكتب الإعلامي للحكومة السعودية في بيان يوم الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإنشاء إدارات متخصصة "للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد".
مرسوم ملكي جديد بإنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا الفساد
العاهل السعودي يصدر مرسوما بإنشاء إدارات متخصصة في التحقيق والادعاء في قضايا الفساد
مرسوم ملكي جديد بإنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا الفساد
ونقل البيان عن النائب العام الشيخ سعود المعجب قوله إن هذه الخطوة تستهدف "المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".
وذكر موقع جريدة سبق السعودية نقلا عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أن المرسوم الملكي الجديد جاء في إطار حرص العاهل السعودي على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وحماية النزاهة والوظيفة العامة.
وأضاف الموقع السعودي أن الدوائر المستحدثة ستكون مرتبطة بالنائب العام مباشرة.
وكان العاهل السعودي قد أًصدر أمرا ملكيا في نوفمبر الماضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعني بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، وأعقب ذلك اعتقال مئات الأمراء ورجال الأعمال، قبل أن تتم تسوية أوضاع العديد منهم وإطلاق سراحهم.