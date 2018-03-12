تستعد قوات الجيش التركي ومقاتلي الجيش السوري الحر الدخول إلى وسط مدينة عفرين التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية بشمال شرق سوريا.
القوات التركية تقترب من دخول وسط عفرين ودعوات لحمايتها بدروع بشرية
تركيا تسعي للسيطرة على عفرين من قبضة قوات حماية الشعب الكردية.
القوات التركية تقترب من دخول وسط عفرين ودعوات لحمايتها بدروع بشرية
وتواترت أنباء عن دعاوى لتشكيل دروع بشرية لحماية وسط عفرين من القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر المعارضة لنظام بشار الأسد.
وبدأت تركيا عملية "غصن الزيتون" في العشرين من يناير/كانون الثاني للسيطرة على عفرين من قبضة القوات الكردية التي تصنفها أنقرة ضمن الجماعات الإرهابية.
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وتساند الولايات المتحدة القوات الكردية التي اتخذتها حليفاً لها في الحرب على ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وهو ما خلق فتوراً في العلاقات السياسية بين أنقرة وواشنطن بالرغم من عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.
وتمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر يوم الأحد من السيطرة على عدة قرى وبلدات بالإضافة لأكبر قاعدة عسكرية كردية على مشارف عفرين.
وتحاول بعض الجماعات المساندة للقوات الكردية ممارسة الضغط السياسي على القوات التركية من خلال الدعوة الأخيرة بتكوين دروع بشرية لإحراج النظام التركي دولياً حال قرر قصفهم.