العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن جعفر مرداني، مساعد محافظ جهار محال بختياري، أنه تمّ العثور على الصندوق الأسود، وأنه تمّ نقله إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن أمس الأحد عن مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة تركية في جنوب غربي إيران. وقال التلفزيون نقلا عن مصدر في الملاحة الجوية إن الطائرة الخاصة سقطت في منطقة شهركرد جنوب غرب إيران.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 11 شخصا 8 ركاب و3 من أفراد الطاقم لقوا حتفهم جميعا.

كما أضاف التلفزيون الرسمي أن الطائرة كانت في طريقها من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة إسطنبول التركية.

وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران.

قال رئيس الهلال الأحمر التركي على تويتر إن كل الركاب الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة التركية الخاصة المملوكة لشركة باساران لقوا حتفهم.

وقال كريم كينيك إن واحدا على الأقل من الركاب من عائلة رجل الأعمال حسين باساران.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق أن ابنة باساران وسبعة من أصدقائها كانوا عائدين من حفل في دبي. وقالت وكالة دوجان التركية للأنباء إن ابنة باساران كان من المقرر أن تتزوج الشهر المقبل.

كما نشر كينيك على حسابه على موقع تويتر أسماء الضحايا.

وقال مسؤول بوزارة النقل التركية إن الطائرة كانت تقل أيضا طاقما مؤلفا من ثلاثة أفراد. ولم ترد أي أنباء بشأن مصير أفراد الطاقم.

كما ذكرت السلطات الإيرانية أن الطيار طلب تقليل الارتفاع قبل أن يفقد برج المراقبة الاتصال به.

وقال المتحدث باسم الطوارىء الإيرانية أن سبب السقوط كان احتراق محرك الطائرة، لافتاً إلى أن السكان المحليين شاهدوا الطائرة وهي تسقط.