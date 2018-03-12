أكثر من ثمانين في المائة من الفرنسيين يجدون صعوبة في فهم لاصقات المعلومات الخاصة بالمنتوجات الغذائية، التي يشترونها من المتاجر، ولكن يبدو أنهم وجدوا حلاً لمشكلتهم.
يوكا..تطبيق فرنسي من أجل غذاء صحّي
لاصقة المعلومات الخاصة بالمنتوجات الغذائية في المتاجر قد تكون غير مفهومة بالنسبة للكثيرين، لذلك أضحى تطبيق يوكا الأمثل على ما يبدو لقراءة اللاصقات بوضوح.
يوكا..تطبيق فرنسي من أجل غذاء صحّي
إذ أطلقت شركة فرنسية تطبيقاً جديداً يعطي المستخدم تفاصيل عن مكوّنات السلع الغذائية، عبر مسحها بالأشعة. وتقول الشركة إنه صار من الأسهل، اليوم، بفضل تطبيق "يوكا"، اختيار المواد التي سنستهلكها.
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ويتم تقييم كل منتج بناءً على ثلاثة مقاييس أساسية بالنسبة للصحة، وهي القيمة الغذائية ومدى ونسبة وجود المواد الإضافية ومصدر كل ما هو عضوي (أي المنتجات التي لم تدخلها مواد كيميائية).
وبحسب الأثر الذي يمكن أن يتركه الغذاء، تظهر رموز ملونة تعبر عن جودة المنتوج، إذا كان ممتازا أو جيدا أورديئا أو سيئا، كما تظر بطاقة مفصلة تكمل النتيجة، وتبين مظاهرها السلبية والإيجابية.
وبالنسبة للمنتوجات التي يشملها تقييم سلبي، يقترح "يوكا" منتوجات غذائية مشابهة وأفضل بالنسبة للصحة، وفي كل شهر يجري التطبيق استنتاجات شاملة للمواد التي تم شراءها.
واجتاز عدد مستخدمي التطبيق المليون منذ نحو شهرين.