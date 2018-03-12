قال وزير الثقافة والرياضة اليوناني، جيورجوس فاسيلياديس، يوم الاثنين إن بلاده قررت إيقاف مباريات "دوري السوبر اليوناني" بعد اقتحام رئيس نادي باوك مباراة فريقه ضد نادي أيك أثينا حاملاً مسدسه.
إيقاف مباريات كرة القدم في اليونان بعد نزول مالك باوك أرض الملعب مسلّحاً
رئيس نادي باوك، وهو أحد أشهر أغنياء اليونان، هبط لأرض الملعب اعتراضاً على إلغاء حكم المباراة لهدف لفريقه ضد أيك أثينا بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
إيقاف مباريات كرة القدم في اليونان بعد نزول مالك باوك أرض الملعب مسلّحاً
وأضاف الوزير "لقد قررنا إيقاف البطولة... ولن تبدأ مجدداً قبل موافقة الجميع على أطر واضحة تحدد القواعد والشروط".
وكان مصورون قد التقطوا صوراً لرئيس نادي باوك، إيفان سافيديس، حيث نزل من المدرجات إلى أرضية ملعب المباراة اعتراضاً على إلغاء حكم المباراة هدف أحرزه باوك في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي أقيم ضمن فعاليات دوري الدرجة الأولى اليوناني لكرة القدم (دوري السوبر) بمدينة ثيسالونيكي يوم الأحد.
وأحاط عدد من الحراس الشخصيين بسافيديس الذي ارتدي قراب (حزام ) حمل مسدسه.
وقال الوزير فاسيليديس في وقت سابق إن "أحداثاً مثل هذه تتطلب من وزارته أن تتخذ إجراءاتٍ قاسية" مضيفاً "أن تلك المشاهد تضر بنادي باوك وبكرة القدم اليونانية بشكل عام"
وأضاف فاسيليديس: "لن نسمح لأحد أن يحيدنا عن مسارنا (المستقيم)، حتى وإن تطلب ذلك اتخاذ قرارات قاسية بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
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وأدى الاقتحام إلى توقف المباراة لقرابة الساعتين قام بعدها الحكم باحتساب الهدف، إلا أن الاتحاد اليوناني لكرة القدم لم يعتمد نتيجة نهائية للقاء.
ودخل أيك اللقاء محتلاً صدارة ترتيب جدول الدوري اليوناني بينما حل باوك ثالثاً بفارق خمس نقاط عن المتصدر.
ويحمل فاسيديس، أحد أشهر أثرياء اليونان، الجنسية الروسية كما عمل نائباً بالبرلمان الروسي في السابق.
ويشتهر فاسيديس بامتلاك أصول بعدة مشاريع مثل ميناء ثيساولينيكي وشركة للتبغ بالإضافة لحصص في مؤسسات إعلامية.