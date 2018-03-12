قالت صحيفة هاآرتس يوم الاثنين إن طائرات إسرائيلية قصفت متظاهرين فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع على حدود غزة يوم الجمعة الماضي.
للمرة الأولى إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار لضرب متظاهرين فلسطينيين بالغازات المسيلة للدموع
مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت لصحيفة هاآرتس أن الإجراء "التجريبي" تم اتباعه ضد المتظاهرين الفلسطينيين بغزة يوم الجمعة الماضي.
للمرة الأولى إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار لضرب متظاهرين فلسطينيين بالغازات المسيلة للدموع
واشتبك ما لا يقل عن 200 متظاهر من سكان غزة مع قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرات قامت بقصف المتظاهرين بالغاز في إطار تجربة للجيش الإسرائيلي من أجل السيطرة على المظاهرات وتفرقتها من مسافات بعيدة.
مقتل فلسطينيين وإصابة أكثر من 60 على الحدود مع غزة في احتجاجات الجمعة
وعلى الرغم من قصف المتظاهرين، إلا أن المصادر قالت لهاآرتس إن الإجراء لم يدخل حيز التشغيل بعد.
وقُتل متظاهران فلسطينيان في كل من الخليل ونابلس برصاص القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات مشابهة يومي الجمعة والسبت.