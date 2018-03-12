هجوم بالسلاح الأبيض أمام مقر سفير إيران في النمسا

قالت وكالة رويترز إن شاباً نمساوياً (26 عاماً) هاجم بالسلاح الأبيض أحد حراس مقرّ السفير الإيراني في فيينا، العاصمة النمساوية.
وأعلن مصدر مسؤول في الشرطة أن الحارس أطلق النار على المهاجم ما أدّى إلى مقتله على الفور. وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم الكشف بعد عن الدوافع التي تقف وراء الاعتداء.
وأدى الهجوم كذلك إلى جرح العسكري الحارس في ذراعه وتمّ نقله على إثر ذلك إلى المستشفى. وتعليقاً على قتل المهاجم، قالت وزارة الدفاع النمساوية "إن العسكري تصرّف ضمن القانون".
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وكان الحارس قد لجأ إلى استعمال رذاذ الفلفل لردّ الاعتداء في البداية، ثم عاد وأطلق أربعة عيارات نارية ما أدى إلى مقتل المهاجم.
وأمرت الشرطة النمساوية بتعزيز الحراسة حول مقر السفارة.
يذكر أخيراً أن مبنى السفارة الإيرانية في لندن، تعرض لهجوم في الأسبوع الفائت من قبل محتجين غاضبين احتجاجاً على اعتقال حسين الشيرازي، نجل المرجع الشيعي صادق الشيرازي، وانزل المحتجون العَلَم الإيراني، وهتفوا ضد المرشد الأعلى في إيران "خامنئي"، واتهموا المسؤولين الإيرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ مطالبين بمحاكمتهم.