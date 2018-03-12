أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها أرسلت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدة مناسبات زجاجات من الجعّة التي كان يحبها عندما كان عميلا للاستخبارات السوفييتية في ألمانيا الشرقية.
ميركل تهدي بوتين الجعة ردا على السمك المجفف
ميركل كانت ترسل الجعة الألمانية لبوتين بعد أن أهداها سمكا مجفف
ميركل تهدي بوتين الجعة ردا على السمك المجفف
وأوضحت ميركل أنها كانت قد تلقت من بوتين سمكا مجففا قبل أن ترسل إليه جعة من علامة "راديبييرغر" الألمانية التي يفضلها.
تعليق المرأة الحديدية جاء بعد أن كشف سيد الكرملين في فيلم وثائقي حبّه الكبير للجعة الألمانية أثناء خدمته في دريسدين، وأن المستشارة كانت ترسل له من وقت لآخر بضع زجاجات منها.
يشار إلى أن حصول بوتين على مشروب الجعة من ألمانيا يتعارض مع العقوبات التي فرضها بنفسه حول عدم استيراد منتجات من أوروبا.
وحظي الوثائقي عن حياة بوتين بعدة ملايين من المشاهدات خلال ساعات من نشره على الشبكة العنكبوتية، وهو من انتاج قناة VGTRK channel.