انتهاء عملية "السيل الجارف"ضد القاعدة في محافظة أبين اليمنية

انتهت عملية "السيل الجارف" في محافظة أبين اليمينة ضد مسلحي عناصر تنظيم القاعدة، ونفذت العملية قوات للتدخل السريع مدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن قوات الحزام الأمني وقوات التدخل السريع، تمكنت من تطهير مديرية المحفد ووادي حمارا في أبين كلياً، من مسلحي التنظيم.
وتعد محافظة أبين آخر معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، بعد أن أنهت العملية العسكرية وجود التنظيم في محافظة شبوة.
وبحسب الوكالة الإماراتية فإنه تم قتل واعتقال عدد كبير من عناصر التنظيم، كما تمت مصادرة كميات من الذخائر.
وكانت قوات التحالف العربي قد طردت العناصر المسلحة لتنظيم القاعدة من محافظة حضرموت، خلال عملية "السيف الحاسم" العسكرية الخاطفة سنة 2016.
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