تحطّم مروحية سياحية في نيويورك ومقتل راكبين على الأقل

أدى تحطم مروحية سياحية وسقوطها في نهر في مدينة نيويورك الأميركية إلى مقتل شخصين على الأقل بحسب مصادر مسؤولة ووسائل إعلام أميركية.
وتحطّمت المروحية ليل الأحد-الإثنين في "النهر الشرقي" في مدينة نيويورك وأظهر فيديو التقطه أحد الأشخاص لحظة هبوطها في الماء وتحطّمها.
وقال مصدر مسؤول في شرطة نيويورك إن المروحية كانت تقل ستة أشخاص بمن فيها الربان، وإن اثنين منهما قتلوا فيما تمّ إسعاف ثلاثة آخرين.
وهرع الغطاسون إلى النهر وأخرجوا الأشخاص الخمسة من المروحية بعد أن تمكن قائدها من الخروج منها. وأكّد المسؤول عن عملية الإسعاف إن السياح "كانوا عالقين بداخل الطائرة وأنهم لم يتمكنوا من فك أحزمتهم".
ولم تعلن السلطات المختصة حتى الساعة عن السبب الذي أدّى إلى تحطم الطائرة ولكن مسؤولاً في شرطة المدينة أعلن أن السلطات الفدرالية فتحت تحقيقاً في الحادثة.
يذكر أخيراً أن المروحية السياحية تابعة لشركة "ليبرتي" التي تنظّم رحلات سياحية جوية فوق العاصمة المالية للولايات المتحدة الأميركية.