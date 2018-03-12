ينافس سبعةُ مرشحين الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 من أذار/ مارس الجاري، وقد غاب عنهم خصمه الرئيسي ألكسي نفالني بعد استبعاده باعتباره غير مؤهل لخوض الانتخابات.
بوتين يخوض الانتخابات الرئاسية الروسية مستبعدا ألدّ خصومه نافالني
بوتين يخوض الانتخابات الرئاسية الروسية مستبعدا ألدّ خصومه نافالني
بوتين يخوض الانتخابات الرئاسية الروسية مستبعدا ألدّ خصومه نافالني
وقد برز نافالني على الساحة السياسية الروسية كأبرز المعارضين لبوتين على خلفية تحقيقاته ضدّ الفساد التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولمع نجمه بشدة بعد أن تمكن من حشد مظاهرات احتجاجية كبيرة في العام الماضي.
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وفي عمر لم يتجاوز 41 عاما تمكن من تثبيت حضوره كمعارض أوحد للكرملين، وبأنه القادر على تعبئة عشرات الآلاف من الروس للتظاهر ضد السلطة القائمة.
وقد سجن نافالني عدة مرات على خلفية تنظيمه للاحتجاجات ضد ما يصفه بالحياة المترفة للرئيس فلاديمير بوتين وحاشيته.
ورفضت اللجنة الانتخابية الروسية ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ يقول أنصاره إنه ملفق ضدّه.
لكنه دعا لمقاطعة الانتخابات بهدف تقويض شرعية بوتين. ووعد بإجراء احتجاجات وإرسال مراقبين لرصد حوادث الاحتيال التي قد تجري في مراكز الاقتراع.
ويرى مراقبون أن استبعاد نافالني من سباق الانتخابات الرئاسية حال دون قياس شعبيته الحقيقية في عموم روسيا، ليبقى وجها من وجوه المعارضة دون معرفة ثقله الحقيقي في الصندوق الانتخابي.