كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير مثير للجدل حقيقة شابة إماراتية زعمت أنها ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.
لغز شابة إماراتية تزعم أنها ابنة حاكم دبي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لشابة إماراتية قالت فيه إنها ابنة حاكم دبي من أم جزائرية.
لغز شابة إماراتية تزعم أنها ابنة حاكم دبي
في مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة ونشره موقع يوتيوب، تصف الفتاة الإماراتية حياتها كسجينة ومراقبتها الدائمة من قبل السائقين والمأجورين العاملين لدى والدها، وقالت في الفيديو إنها سأمت الاضطهاد وإنها تنوي الهرب بمساعدة جاسوس فرنسي يدعى "لاتفيا".
والشيخة لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم، كما زعمت أنه اسمها، ابنة حاكم دبي، وهي واحدة من بين 30 نجلاً لمحمد بن راشد، وهم نتاج زيجاته من ست نساء، وتبلغ من العمر 33 عاماً، وهي ابنة لإحدى الزوجات الجزائريات الأقل شهرة لحاكم دبي.
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وبحسب الصحيفة، فإن الشيخة لطيفة، ابنة محمد بن راشد، تطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشير الصحيفة إلى أن لطيفة لديها أخت تكبرها اسمها "شمسة"، وهي التي انتشرت قصتها مطلع العام 2001، حيث حاولت الهرب ووصلت إلى حدود عُمان، قبل أن يتم احتجازها وإعادتها إلى دبي.
وبحسب الصحيفة، فإن "شمسة" وُضعت تحت الإقامة الجبرية ثم بدأ الأطباء بإعطائها أدوية مهدئة بعد أن أصيبت بحالة من الهستيريا.
ويقول ديفيد هيج، أحد الأشخاص الذين يحاولون مساعدة الشيخة لطيفة، إنهم أجروا تحقيقاً شاملاً وتأكدوا أن السيدة فعلاً هي ابنة الشيخ محمد بن راشد.
ولم يتسن ليورونيوز التحقق من هوية الفتاة الإماراتية