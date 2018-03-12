نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله "إن أكثر من نصف مليون شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحرب فيها في العام 2011".
المرصد السوري: مقتل أكثر من نصف مليون شخص من بدء الحرب في سوريا في 2011
الأرقام التي يتحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان تأتي في ظلّ تسارع الأحداث في غوطة دمشق الشرقية.
المرصد السوري: مقتل أكثر من نصف مليون شخص من بدء الحرب في سوريا في 2011
ميدانياً وفي آخر الأنباء الواردة من سوريا، قال المرصد السوري أن الجيش السوري فرض سيطرته على نحو ستين بالمئة من الغوطة الشرقية خلال ثلاثة عشر يوماً من المعارك، مضيفاً أن قوات النظام تخنق حرستا وأن الخسائر البشرية "ارتفعت ووصلت إلى نحو 1150 شهيد مدني".
وكانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت صباح اليوم، الإثنين، أن الجيش السوري عثر على ورشة لتصنيع الأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق الشرقية. ونسبت الوكالات القول لعقيد في الجيش السوري، أعلن أن الجيش عثر على ورشة لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية تستخدم في إنتاج أسلحة كيميائية.
في السياق توصّلت جماعة جيش الإسلام، أحد أكبر الفصائل المسلحة التي تقاتل في الغوطة الشرقية، إلى اتفاق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة من أجل إجلاء الجرحى.
وأضافت الجماعة في بيان نشرته اليوم "في إطار السعي الحثيث لإيقاف الحملة الهمجية الشرسة على الغوطة الشرقية... تمّ التوصل عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسي وفي إطار الجهود الإنسانية المبذولة إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات... نظراً لظروف الحرب والحصار ومنع إدخال الأدوية منذ ست سنوات واستهداف المشافي والنقاط الطبية".