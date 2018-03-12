قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه لا يرى تغييرا لقدرات روسيا العسكرية، في ضوء خطاب الرئيس الروسي الأخير فلاديمير بوتين، والذي قال فيه إن لروسيا أسلحة نووية قادرة على مهاجمة الولايات المتحدة.
وزير الدفاع الأميركي: روسيا ما زالت بعيدة من إنتاج الأسلحة التي عرضها بوتين
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، جايمس ماتيس، أن خطاب الرئيس الروسي الأخير لم يكن فيه من جديد بشأن تغيير في قدرات روسيا العسكرية، وقال إن ما تم الإعلان عنه لم يفاجئه.
وزير الدفاع الأميركي: روسيا ما زالت بعيدة من إنتاج الأسلحة التي عرضها بوتين
وقال ماتيس أيضا إن ملاحظات بوتين مؤسفة ولكنها ليست مفاجئة. ونقل موقع وزارة الدفاع الأمريكية نقلا عن ماتيس قوله، إن دوره يتمثل في اعداد تقييم استراتيجي، وأنه لا يرى أي تغيير يخص قدرات روسيا العسكرية من خلال كلام بوتين، وأن الأنظمة التي تحدث عنها الرئيس الروسي ما تزال موسكو تحتاج سنوات أخرى حتى تصل إليها. واعتبر ماتيس أن الأنظمة الروسية لم تغير بعد التوازن العسكري.
وأضاف ماتيس القول إنه ليس للروس في الوقت الراهن تاثير، يجبر الجانب الأمريكي على تغيير قدراته العسكرية الرادعة.
وختم وزير الدفاع الأمريكي كلامه بالقول إن إقدام موسكو على إلغاء محادثات الأمن الاستراتيجي التي كانت مبرمجة، يظهر أن روسيا لا تتصرف بما يتطابق وأفضل مصالحها.
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