كشفت دراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سبيري-SPIRI) عن وجود السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً للأسلحة في العالم بين أعوام 2008-2012 و2013-2017.
إنفوغرافيك: السعودية ومصر والإمارات ضمن أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم
دراسة لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام تظهر زيادة استيراد الاسلحة بكل من السعودية ومصر بنسب تفوق 200% خلال السنوات العشر الأخيرة.
إنفوغرافيك: السعودية ومصر والإمارات ضمن أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم
وتصدرت الهند ترتيب الدول الأكثر استيراداً للأسلحة الثقيلة تبعتها السعودية بالمركز الثاني ثم مصر والإمارات بالمركزين الثالث والرابع.
وازداد استيراد الأسلحة بالشرق الأوسط بنسبة 103% خلال العشر سنوات الماضية، ليشكل 32% من حجم الأسلحة المستوردة على مستوى العالم.
وأحال بيتير ويزمان، كبير الباحثين ببرنامج سبيري عن الإنفاق العسكري، ارتفاع تلك النسبة لانتشار "الصراعات المسلحة بالشرق الأوسط مع ازدياد المخاوف بشأن حقوق الانسان، وهو ما نتج عنه نقاش واسع بأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية حول تقييد بيع الأسلحة".
واحتلت الولايات المتحدة صدارة الدول المصدرة للأسلحة بنسبة 34% من إجمالي الأسلحة المصدرة في العالم خلال الفترة ما بين عامي 2013-2017 وهي زيادة بنسبة 25% عن فترة 2008-2012.
وأضاف ويزمان: "تظل الولايات المتحدة والدول الأوروبية المصدَران الرئيسيان للمنطقة (الشرق الأوسط)، حيث أمدَوا السعودية بنسبة 98% من وارداتها التسليحية".
وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى للدول المصدرة للسلاح إلى السعودية، بينما استوردت مصر الجزء الأكبر من واردتها من فرنسا.