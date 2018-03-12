لم يكلف الامر سوى تغريدة بكلمة واحدة "أحسنت" ، ليبدأ سجال حاد بين مؤيد ومعارض لموقف عضو مجلس الشورى السعودي لطيفة عثمان الشعلان والتي كانت تجيب بتلك الكلمة على تغريدة إحدى متابعيها على موقع تويتر كتبت فيها "لا يصح إلا الصحيح.. القافلة تسير والدواعش ينبحون".
سجال على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة مثيرة للجدل لإحدى عضوات مجلس الشورى
سجال على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة مثيرة للجدل لإحدى عضوات مجلس الشورى
سجال على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة مثيرة للجدل لإحدى عضوات مجلس الشورى
ولم يتأخر رد متابعي الشعلان، حيث اعتبر البعض إثنائها على ما قالته متابعتها في غير محله، كونه ينعت الشعب السعودي بالدواعش.
وذهب البعض في هجومهم على الشعلان إلى المطالبة بإقالتها من المجلس.
وعلى النقيض من ذلك، انبرى عدد من المغردون في الدفاع عن عضو مجلس الشوري، وذهب البعض إلى اعتبار ما تتعرض له ممنهج لمواقفها في مجلس الشورى ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية.
وتعد لطيفة الشعلان، الحاصلة على دكتوراة في علم النفس، من أهم المدافعات عن حقوق المرأة السعودية ، وانتخبت في مجلس الشورى في العام 2015