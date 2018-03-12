أعلن الاثنين عن وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الشهير أوبير دو جيفنشي عن عمر ناهز 91 عاما، ليخمد نور أحد أبرز مبدعي العصر الذهبي للأزياء الراقية الفرنسية، والذي صمم أجمل ملابس الممثلة البريطانية الراحلة أودري هوبيرن.
وفاة "جيفنشي" المصمم الفرنسي الأشهر في عالم الأزياء الراقية عن عمر 91 عاما
وفاة "جيفنشي" المصمم الفرنسي الأشهر في عالم الأزياء الراقية عن عمر 91 عاما
وفاة "جيفنشي" المصمم الفرنسي الأشهر في عالم الأزياء الراقية عن عمر 91 عاما
وكتب رفيقه المصمم فيليب فينيه في بيان "توفي السيد دو جيفنشي في فراشه يوم السبت، الموافق العاشر من أذار/ مارس عام 2018. ويشارك كل أبناء وبنات أخوته وأبنائهم في ألم فقدانه." وأوضح البيان "أن جنازته ستتم في مراسم شديدة الحميمية".
استمرت رحلة عطاء جيفنشي على مدى أربعين عاما، ترك من خلالها بصمة لاتنسى في عالم الأناقة. فقد أسس واحدة من أكبر دور الأزياء في باريس خلال حقبة الخمسينات قبل أن يتجه إلى نيويورك لتأسيس إمبراطورية أعمال باعها في عام 1988 إلى مجموعة LVMH.
رئيس LVMH برنارد أرنو قال عن جيفينشي: "لقد أعطى داره مكانة خاصة. من خلال الفساتين الطويلة وثياب النوم المرموقة، وجمع أوبير دي جيفنشي صفات نادرة، فقد كان مبدعا وخالدا".