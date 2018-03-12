قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن ترامب سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 من مارس آذار في البيت الأبيض.
البيت الأبيض يعلن موعد لقاء ولي العهد السعودي بترامب
وسبق لمصدر بالحكومة السعودية وأن كشف الشهر الماضي ان ولي العهد السعودي يعتزم زيارة واشنطن ونيويورك وبوسطن في الفترة من 19 إلى 22 من مارس /آذار.
البيت الأبيض يعلن موعد لقاء ولي العهد السعودي بترامب
كان مصدر بالحكومة السعودية أبلغ رويترز الشهر الماضي أن ولي العهد يعتزم زيارة واشنطن ونيويورك وبوسطن في الفترة من 19 إلى 22 من مارس آذار.
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