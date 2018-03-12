قال متحدث باسم الحكومة التركية يوم الاثنين إن تركيا "ستطهر" قريبا بلدة عفرين السورية من المسلحين وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف المنطقة.
تركيا تقول إنها "ستطهر عفرين قريبا" من المسلحين وسط تزايد موجات نزوح المدنيين
تركيا تقول إنها "ستطهر عفرين قريبا" من المسلحين فيما تتزايد موجات نزوح المدنيين
تركيا تقول إنها "ستطهر عفرين قريبا" من المسلحين وسط تزايد موجات نزوح المدنيين
وقال المتحدث الرسمي بكر بوزداج للصحفيين "طهرنا 1102 كيلومتر مربع في عفرين من الإرهابيين. سنصل قريبا إلى وسط البلدة ونطهره أيضا".
ونشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية خريطة قالت إنها تظهر تقدم عملية "غصن الزيتون"، ويبدو فيها أن القوات التابعة لأنقرة لم تعد تبعد أكثر من نحو كيلو متر واحد عن مدينة عفرين.
اللون الأصفر: مناطق خاضة لقوات حماية الشعب الكردية
الأخضر العسكري: مناطق تقدم عملية غصن الزيتون
اللون الزهري: مناطق خاضة للجيش السوري
اللون الأخضر: مناطق خاضة لفصائل تابعة للمعارضة السورية
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وشهدت مدينة عفرين نزوحا كثيفا لعائلات سورية بحثا عن ملاذ آمن مع تواصل الحملة العسكرية التركية. وأظهر فيديو حصلت عليه رويترز سكانا يحملون أمتعتهم على متن شاحنات وجرارات أمس الأحد (11 مارس آذار) وقالوا إنهم يتوجهون إلى بلدة الزارة وجبل الأحلام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد إن القوات التركية وصلت إلى مشارف عفرين بعد حملة استمرت أسابيع.
وشنت أنقرة حملتها على منطقة عفرين الواقعة على حدودها في يناير كانون الثاني بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تراها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا داخل تركيا منذ ثلاثة عقود.