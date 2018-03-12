قال مسؤول كبير بقطاع النقل الإماراتي يوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول 2021.
ربط السعودية والإمارات بخط سكة حديدية
الإمارات تقول خط سكك حديدية سيربطها بالسعودية بنهاية عام2021
ربط السعودية والإمارات بخط سكة حديدية
وقال عبد الله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال مؤتمر في دبي "بنهاية ديسمبر 2021 سيكون لدينا خط يربط بيننا وبين السعوديين".
جرى تأجيل الشبكة المزمعة لنقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021.
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وعلقت دولة الإمارات بناء الجزء الخاص بها من الشبكة في 2016، بينما قالت سلطنة عمان إنها ستحول تركيزها إلى بناء شبكتها الداخلية.
تم تجميد عدد من المشروعات في المنطقة في ظل الصعوبات التي يواجهها منتجو النفط الخليجيون بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات عجز الموازنة>