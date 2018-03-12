قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين أن روسيا قد تكون المسؤولة على "الأرجح" عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا الأسبوع الماضي في بريطانيا.
ماي تتوعد بالرد مالم تقدم موسكو "ردا مقنعا" عن حادثة تسميم الجاسوس الروسي
ماي تطالب موسكو بتقديم "رد مقنع" حول حادثة تسميم الجاسوس الروسي سكريبال
ماي تتوعد بالرد مالم تقدم موسكو "ردا مقنعا" عن حادثة تسميم الجاسوس الروسي
وقالت ماي أمام البرلمان في بلادها إما أن تكون روسيا مسؤولة مباشرة عن عملية التسميم أو أنها سمحت بوصول غاز الأعصاب إلى أيادٍ أخرى.
بوتين يدعو بريطانيا لكشف الحقيقة
ذكر مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على موقع للتواصل الاجتماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم الاثنين إن بريطانيا يجب أن تكشف حقيقة ما حدث لجاسوس روسي سابق تعرض للتسمم بغاز للأعصاب في جنوب انجلترا قبل أن تتحدث إلى روسيا.
ويرقد العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة خطيرة منذ الرابع من مارس آذار عندما عثر عليهما فاقدي الوعي أمام مركز تجاري في مدينة سالزبري في جنوب انجلترا.
ونسب مراسل (بي.بي.سي) ستيف روزنبرج إلى بوتين قوله عندما سئل عن التسمم المزعوم "عليكم أن تكشفوا حقيقة ما حدث هناك، وبعدها سنبحث الأمر".
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مصدر: رويترز