قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إن روسيا قد تكون المسؤولة على "الأرجح" عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا الأسبوع الماضي في بريطانيا.
ماي تقول إن روسيا "على الأرجح" مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق
ماي تطالب موسكو بتقديم "رد مقنع" حول حادثة تسميم الجاسوس الروسي سكريبال
ماي تقول إن روسيا "على الأرجح" مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق
وقالت ماي أمام البرلمان البريطاني "إما أن تكون روسيا مسؤولة مباشرة عن عملية التسميم أو أنها سمحت بوصول غاز الأعصاب إلى أيادٍ أخرى".
وتوعدت ماي باتخاذ إجراءت "مالم تقدم روسيا ردا مقنعا"، وبأنه سيتم التعامل مع الحادث على اعتباره "استخدما للقوة على الأراضي البريطانية".
موسكو: إنه سيرك داخل البرلمان البريطاني
روسيا من جانبها اعتبرت أن اتهامات ماي لموسكو بالوقوف وراء تسميم سكريبال يحمل دوافع سياسية ويهدف إلى الاستفزاز، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية.
ونقلت وكالة أنباء تاس عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها : "إنه استعراض سيرك في البرلمان البريطاني". وأضافت: "الاستنتاج واضح: إنها حملة جديدة من المعلومات السياسية القائمة على الاستفزاز".
بوتين يدعو بريطانيا لكشف الحقيقة
ذكر مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على موقع للتواصل الاجتماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم الاثنين إن بريطانيا يجب أن تكشف حقيقة ما حدث للجاسوس الروسي السابق في جنوب انكلترا قبل أن تتحدث إلى روسيا.
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ويرقد العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة خطيرة منذ الرابع من مارس آذار عندما عثر عليهما فاقدي الوعي أمام مركز تجاري في مدينة سالزبري في جنوب انكلترا.
ونسب مراسل (بي.بي.سي) ستيف روزنبرج إلى بوتين قوله عندما سئل عن التسمم المزعوم "عليكم أن تكشفوا حقيقة ما حدث هناك، وبعدها سنبحث الأمر".
المصدر: رويترز