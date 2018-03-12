قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الاثنين إن عمال نظافة عثروا على جثث عدد من الرضع محفوظة في زجاجات أثناء عملهم في منزل يجري تجديده بالعاصمة طوكيو، ولا يزال الحبل السري متصلا ببعضهم.
عمال نظافة يعثرون على جثث رضع في زجاجات باليابان
العثور على جثث رضع في زجاجات بمنزل في اليابان
عمال نظافة يعثرون على جثث رضع في زجاجات باليابان
وأضافت كيودو أن ثلاث أو أربع زجاجات عُثر عليها تحت أرضية المنزل المهجور منذ ثلاث سنوات والذي عاش فيه طبيب توليد يوما ثم اشتراه شخص ويقوم بتجديده.
وقالت الوكالة إن الجثث كانت محفوظة في مادة تشبه الفورمالين على ما يبدو، مضيفة أن الشرطة تواصل التحقيق.
وأحجمت الشرطة عن تأكيد تقرير الوكالة.
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