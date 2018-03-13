شاهد: تبادل اللكمات داخل البرلمان التركي بسبب قانون "تحالف الأحزاب"

اندلع عراك بالأيادي في البرلمان التركي بعد المصادقة على مقترح قانون "تحالف الأحزاب" الذي يسمح بمقتضاه تدشين التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

القانون الجديد المدعوم بتشريعات مثيرة للجدل أثار غضب المعارضة التي قالت ان هذا القانون سيفتح الباب أمام الاحتيال ويعرض انتخابات 2019 للخطر. وبعد إعلان نائب رئيس البرلمان أيسنور باهكيجابلي نتيجة التصويت، اندلع شجار بين المشرعين الوطنيين والمعارضين الرئيسيين وقام العديد من البرلمانيين بتبادل اللكمات والتدافع وطاردوا بعضهم البعض في الغرفة.

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وأثار منتقدو الحكومة انزعاجهم من القانون لأنه يمنح المجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج الدوائر الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع إلى مناطق أخرى. وستكون بطاقات الاقتراع مقبولة دون ختم المجلس الانتخابي المحلي، مما سيضفي صبغة رسمية على القرار الذي تم اتخاذه خلال استفتاء العام الماضي والذي تسبب في احتجاج واسع النطاق بين منتقدي الحكومة والقلق من مراقبي الانتخابات.

وبموجب هذا القانون كذلك سيسمح لأعضاء قوات الأمن بدخول مراكز الاقتراع عندما يدعون من قبل ناخب، وهو إجراء تقول الحكومة إنه سيقضي على الترهيب من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية. وقال مشرعون معارضون، من بينهم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن وجود قوات الأمن في مراكز الاقتراع يمكن أن يستخدم لجعل عملية فرز الأصوات غير شفافة.