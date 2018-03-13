أبو تريكة يلمح لإمكانية عودته قريبا إلى مصر

لمَح لاعب كرة القدم السابق المصري محمد أبو تريكة يوم الثلاثاء إلى قرب عودته لمصر بعد توصيه محكمة مصرية بنظر الطعن الذي قدمه ضد قرار محكمة الجنايات بوضع اسمه على قوائم الشخصيات الإرهابية بمصر منذ كانون الثاني/يناير عام 2017.

واحتوت تغريده أبو تريكة، البالغ عمره 39 عاماً، على كلمة واحدة وهي كلمة "قريباً" بجانب عدة أعلام مصرية.

وظهر من ردوده على تعليقات متابعيه من المشاهير أنه يتحدث عودة وشيكة لمصر.

ويعيش النجم السابق للنادي الأهلي المصري في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعمل محللا رياضيا لقنوات بي إن سبورتس القطرية.

جدل في مصر بعد تصنيف اللاعب ابو تريكة كإرهابي

وأُدرج اسم أبو تريكة ضمن قوائم الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها القانون المصري ضمن الجماعات الإرهابية.

وأوصت نيابة محكمة النقض المصرية يوم الاثنين بقبول نظر الطعن المقدم من أبو تريكة ضد قرار محكمة الجنايات، وحددت يوم 18 نيسان/إبريل القادم للحكم فيه.

وتحفظت لجنة مصرية لحصر ممتلكات أعضاء جماعة الإخوان على أموال أبو تريكة عام 2015 باعتباره عضواً بالجماعة وهو ما نفاه اللاعب في أكثر من مناسبة.

وعُرف عن أبو تريكة ورعه الديني ومناصرته لعدة قضايا إسلامية وإقليمية كتضامنه مع حصار غزة أثناء كأس الأمم الإفريقية التي فاز بها المنتخب المصري لكرة القدم عام 2008.

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