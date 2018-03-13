بث تلفزيون "تي آر هابير" التركي العمومي الاثنين شريط فيديو التقطته الطائرات الاستطلاعية التابعة للجيش للتركي تظهر مقاتلين أكراد وهم يحاولون وقف عشرات المدنيين من مغادرة مدينة عفرين السورية.
شريط فيديو للجيش التركي يُظهر مقاتلين أكراد وهم يحاولون منع مدنيين من مغادرة عفرين
مدينة عفرين المحاصرة تتوفر على منفذ واحد يربطها بمدينة حلب شمالاً ويمر ببلدتي نبل والزهراء.
شريط فيديو للجيش التركي يُظهر مقاتلين أكراد وهم يحاولون منع مدنيين من مغادرة عفرين
وأظهر الفيديو مجموعة من السيارات والشاحنات في طوابير على الطريق لمغادرة عفرين وبعض الرجال قيل إنهم مسلحون من الأكراد منعوا الناس من المغادرة. ومدينة عفرين المحاصرة تتوفر على منفذ واحد يربطها بمدينة حلب شمالاً ويمر ببلدتي نبل والزهراء.
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وقال التلفزيون العمومي التركي الذي بث الصور ان مئات المدنيين فروا من مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية بعدما باتت القوات التركية على مشارفها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الوضع في عفرين "مأساوي بشكل متزايد بعد حملة غصن الزيتون التي تشنها القوات التركية على مدن شمال شرق سوريا الحدودية منذ أسابيع.