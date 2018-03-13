قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني يوم الثلاثاء إن صافي الهجرة لألمانيا تراجع إلى 500 ألف في 2016 مقارنة مع 1.14 مليون في 2015 وهو العام الذي شهدت فيه البلاد أزمة اللاجئين.
انخفاض كبير في الهجرة لألمانيا
تراجع معدل الهجرة لألمانيا في 2016 لأقل من نصف مستوى 2015
انخفاض كبير في الهجرة لألمانيا
وقال المكتب إن 1865000 مهاجر وصلوا ألمانيا في 2016 بينما هاجر من ألمانيا 1365000.
وساعد تدفق المهاجرين في 2015، والذين هرب كثير منهم من الحروب في الشرق الأوسط، في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة والذي دخل البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات العامة العام الماضي.
وتعهدت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الائتلافية والتي من المقرر أن تتولى مهامها يوم الأربعاء بإدارة الهجرة إلى ألمانيا وأوروبا والحد منها لمنع تكرار سيناريو 2015.
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المصدر: رويترز