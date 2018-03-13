ارتكب المنظمون خلال حفل رسمي في كندا خطأ بروتوكوليا خلال استقبال العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته ماتيلد حيث تمّ رفع العلم الألماني بدل العلم البلجيكي. واعتبر الأمر بمثابة "هفوة" سرعان ما تنبه لها المنظمون حيث قاموا بإصلاح الخطأ بعد أن تنبهوا له.
كندا تستقبل عاهل بلجيكا برفع علم ألمانيا
في خطأ بروتوكولي ارتكبه منظمو حفل رسمي في كندا، خلال استقبال العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته، رُفع علم ألمانيا بدلا من علم بلجيكا في استقبال الثنائي الملكي. ويحمل العلم الألماني نفس ألوان العلم البلجيكي ولكن بترتيب واتجاه مختلفين، ورُفع في وسط حديقة مقر إقامة الحاكمة العامة لكندا جولي باييت
كندا تستقبل عاهل بلجيكا برفع علم ألمانيا
وتمّ رفع العلم في وسط حديقة مقر إقامة الحاكمة العامة لكندا جولي باييت، التي تعدّ ممثلة الملكة إليزابيث الثانية، الرئيسة الفخرية لدولة كندا. وقد أكدت المتحدثة باسم الحاكمة العامة لكندا في هذا الشأن: "أثناء تحضيراتنا للحفل تمّ لفت نظرنا إلى أنه حصل خلط في الأمور في علم صغير رفع على الشجرة التي زرعتها جلالة الملكة فابيولا في العام 1977".
للتذكير يحمل العلم الألماني نفس ألوان العلم البلجيكي وهي الأحمر والأصفر والأسود، ولكن بترتيب واتجاه مختلفين، فالعلم الألماني خطوط ألوانه أفقية حيث نجد الأسود ثمّ الأحمر، فالأصفر بينما خطوط العلم البلجيكي عمودية تبدأ بالأسود، فالأصفر ثمّ الأحمر.