قالت صحيفة ذا جارديان البريطانية إن السلطات الإندونيسية ألقت القبض على 14 شخصاً ينتمون لجماعة تسعى لنشر الأخبار الكاذبة بهدف تلميع المتطرفين الإسلاميين وإضعاف النظام الحاكم بجاكارتا.
إندونيسيا: إلقاء القبض على "جيش الإسلام الإلكتروني"
الجيش سعى بحسب الشرطة الإندونيسية إلى نشر التطرف الديني في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إندونيسيا: إلقاء القبض على "جيش الإسلام الإلكتروني"
وأفادت الصحيفة بأن الجماعة التي تدعى "جيش الإسلام الإلكتروني"، نشطت بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 عبر خلق حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامت تلك الحسابات بتداول أخبار ومنشورات كاذبة تعمل على اجتذاب وإثارة الحس الديني لدي المستخدمين، كما حرضت ضد الأقليات المسيحية بإندونيسيا.
وتفنن أعضاء تلك الشبكة في مزج منشورات عن اضطهاد مسلمي الروهينغا بميانمار أو في فلسطين بأخبار تتعلق بمتطرفين إسلاميين بإندونيسيا، مما ساعد على زيادة الاحتقان ضد كل ما هو غير إسلامي بمنظور الجماعة، بحسب وصف ذا جارديان.
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وقام أعضاء الجماعة بالتحريض على مهاجمة 103 شخصية ممن انتقدوا محتوى حسابات جيش الإسلام الإلكتروني، حيث تم استهداف وضرب وإرهاب عدة أشخاص بواسطة متابعي حسابات الجماعة.
وقالت ذا جارديان إن عدداً من ضباط الجيش الإندونيسي كانوا أعضاء بالجماعة، بل وشاركوا في عملية استهداف منتقديها.
وجاءت حملة الاعتقالات الإندونيسية بعد تحقيق موسع أجرته الصحيفة بإندونيسيا كشف عن صلات للجماعة الإلكترونية بشخصيات في الجيش الإندونيسي، بالإضافة لعلاقاتها بأحزاب سياسية معارضة.
وتطالب عدة حركات إندونيسية بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، كما تعادي الحكومة التي تتبنى اتجاهاً يميل إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة.