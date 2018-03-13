موسكو ترفض مهلة لندن وتستدعي السفير البريطاني

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء إن التهديدات البريطانية بفرض عقوبات على موسكو بشأن تسميم جاسوس روسي سابق لن تمر دون رد، وأكدت أن المزاعم الزائفة بتورط روسيا في ذلك يعد استفزازا.

وأمهلت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى منتصف الليل يوم الثلاثاء لتفسير كيفية استخدام غاز للأعصاب، طوره الاتحاد السوفيتي، في الهجوم على العميل الروسي المزدوج السابق الذي نقل في الماضي أسرارا للمخابرات البريطانية.

وتقول روسيا إنها ليس لها علاقة بالهجوم وإنها ستتجاهل الإنذار حتى تقدم لندن عينات من الغاز الذي استخدم في الهجوم وتبدأ في الالتزام بتعهداتها بناء على معاهدة الأسلحة الكيماوية التي تنص على إجراء تحقيقات مشتركة في مثل هذه الحوادث.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "إن أي تهديدات بفرض ’عقوبات’ على روسيا لن تمر دون رد. وينبغي على الجانب البريطاني أن يفهم ذلك".

السفير البريطاني في موسكو

من جهته قال سفير بريطانيا في موسكو، لوري بريستاو، اليوم الثلاثاء ان بريطانيا تنتظر تفسيرا من روسيا حول كيفية استخدام غاز للاعصاب في هجوم على عميل مزدوج ببريطانيا.

وأضاف السفير الذي تم استدعاؤه في وقت سابق من قبل وزارة الخارجية الروسية" أكرر النقاط التي أشارت إليها رئيسة الوزراء ماي أن بريطانيا تتوقع بنهاية اليوم توضيحا من روسيا بشأن كيفية استخدام هذه المادة في سالزبوري"

للمزيد على يورونيوز:

المصدر: رويترز