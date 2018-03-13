نقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي" عن الجيش الروسي قوله إنه سيرد على أي ضربة أمريكية توجّه إلى سوريا، وسيستهدف أي صواريخ ومنصات إطلاق تشارك في مثل هذا الهجوم. ونقلت الوكالة عن رئيس الأركان فاليري جيراسيموف قوله، إن موسكو سترد إذا تعرضت أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر.
روسيا ستردّ إذا هاجمت الولايات المتحدة سوريا
رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف يقول إن موسكو سترد إذا تعرضت أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر.
روسيا ستردّ إذا هاجمت الولايات المتحدة سوريا
ويأتي الموقف الروسي، بعد أن حذرت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين علينا ذلك" في حالة تقاعس مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا في ظل استمرار هجوم القوات الحكومية السورية على الغوطة الشرقية دون هوادة.
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ودعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما في دمشق والغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة وتقول قوات الرئيس بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران إنها تستهدف فيها جماعات "إرهابية" تقصف العاصمة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوم الجيش على الغوطة المدعوم بضربات جوية ومدفعية أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا منذ أقل من شهر، في إطار سعي الأسد لسحق آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق.