شاهد: إجلاء مرضى ومصابين من الغوطة الشرقية

غادر عدد كبير من المدنيين المرضى والمصابين الغوطة الشرقية المحاصرة حيث أظهرت الصور نساء يحملن أطفالا صغارا ورجال يسيرون مستندين إلى عكازين ومسن على مقعد متحرك وسط مجموعة من الجنود السوريين بالقرب من معبر الوافدين خارج الجيب المحاصر.

الحملة العسكرية التي يشنها الجيش السوري والتي شملت ضربات جوية وقصفا مدفعيا أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 مدني في نحو شهر. وقد سيطر الجيش السوري على أكثر من نصف الغوطة الشرقية، وهو ما أدى إلى عزل دوما وحرستا عن بعضهما البعض وعن بقية البلدات المجاورة وتسبب في تقسيم الغوطة الشرقية إلى جيوب منفصلة.