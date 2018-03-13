شاهد: تايلاند تحتفل باليوم الوطني للفيل

أحيت تايلاند اليوم الوطني للفيل، وهي التظاهرة التي شارك فيها الآلاف بالمدينة القديمة في "أيوتهايا". وتجمع المشاركون في التظاهرة حيث حضروا إلى جانب الفيلة المزينة بالألوان الزاهية في ساحة الاحتفال.

وتعتبر الفيلة رمزا وطنيا في المجتمع التايلندي حيث كان يُنظر إلى هذه الحيوانات على أنها رمز للملوك، فقد ساهم الفيل عمليا التايلانديين في الحرب والحصاد والنقل. ويعتبر الفيل عند البوذيين رمزا للقوة العقلية وهو ما تؤكده المخطوطات والفنون.

وتطغى على اليوم الوطني للفيل في تايلاند مظاهر خاصة مثل تجهيز ساحة للاقتتال، تنظم فيها حلبات قتال بين الفيلة التي يمتطيها الرجال، ويتبارزون بالرماح من فوقها، فيما يقوم الأطفال وبقية المواطنين بالمشاهدة والتشجيع، ومداعبة وإطعام الفيلة.

وقد انخفض عدد الفيلة الأليفة والبرية في بشكل ملحوظ في تايلاند خلال القرن الماضي، وبتت هذه الحيوانات معرضة للخطر.