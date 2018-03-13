سجلت الليرة التركية مستوى متدنيا قياسيا مقابل اليورو وارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء بفعل قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية والحرب في سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.
هبوط قياسي لليرة التركية
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وسط قلق بشان الاقتصاد وسوريا
هبوط قياسي لليرة التركية
ونزلت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو. ومقابل العملة الأمريكية لامست الليرة أضعف مستوياتها منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 3.8715 ليرة للدولار.
وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75 بالمئة وهو الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017 من 12.38 بالمئة يوم الاثنين. وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الاسبوع الماضي متأثرا أيضا بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لتركيا.
للمزيد على يورونيوز:
المصدر: رويترز