ترامب يقيل تيلرسون من منصبه ويعين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مكانه
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعيّن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، لتولي المنصب.
ترامب يقيل تيلرسون من منصبه ويعين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مكانه
وجاء في رسالة للرئيس الأميركي: "أنا فخور بتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بامبيو، ليكون وزير خارجيتنا الجديد، لقد تخرج مايك أولاً في دفعته في "ويست بوينت" وخدم بامتياز في الجيش الأميركي، وتخرج مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
وقال: "وبصفته مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية، فقد نال مايك بامبيو ثناء الأعضاء في كلا الحزبين من خلال تعزيز جمع المعلومات الاستخبارية وتحديث القدرات الدفاعية والهجومية للولايات المتحدة وبناء علاقات وثيقة مع أصدقاء وحلفاء واشنطن في مجتمع الاستخبارات الدولي".
وأضاف ترامب: "لقد تعرفت على مايك بامبيو جيدًا خلال الـ 14 شهرًا الماضية، وأنا واثق من أنه الشخص المناسب لهذا المنصب في هذا المنعطف الحرج. سيواصل برنامجنا لاستعادة مكانة أميركا في العالم، وتقوية تحالفاتنا، ومواجهة خصومنا، والسعي لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وفي نفس السياق أوضح الرئيس الأميركي أنّ السيدة جينا هاسبيل سوف تضطلع بمنصب مديرة الاستخبارات الأميركية الجديدة، وهي أول امرأة في هذا المنصب.
يذكر أنّ ريكس تيلرسون عاد صباح الثلاثاء إلى العاصمة واشنطن بعد جولة إفريقية. وكان الوزير المقال قد أعلن تقليص برنامج زيارته إلى إفريقيا للتعامل مع "أمور ملحة" في العاصمة الأميركية.