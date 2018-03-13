قال المركز السوري لحقوق الانسان يوم الثلاثاء إن القوات التركية المدعومة بمقاتلي الجيش السوري الحر يطوقون مدينة عفرين بشمال سوريا.
المرصد السوري: الجيش التركي يطوَق عفرين، والقوات الكردية تنفي
متحدث باسم الحكومة التركية أعلن أمس أن الجيش التركي سيطر على أكثر من نصف المنطقة.
المرصد السوري: الجيش التركي يطوَق عفرين، والقوات الكردية تنفي
وجاء إعلان المرصد بعد بيان أصدره الجيش التركي قال فيه إن قواته حققت تقدماً كبيراً في حملتها بعفرين بعد سيطرتها على "أراض شديدة الأهمية" في المنطقة التي تقع تحت قبضة قوات حماية الشعب الكردية.
ونفت قوات حماية الشعب الكردية المسيطرة على عفرين تصريحات الجيش التركي، قائلة إنها مجرد "دعاية".
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الولايات المتحدة وتركيا سترافقان المقاتلين الأكراد المنسحبين من منبج، مضيفاً أن تركيا ستنفذ عملية عسكرية في حال فشل خطة تأمين المنطقة المتاخمة لعفرين.
وقال متحدث باسم الحكومة التركية يوم الاثنين إن الجيش التركي استطاع بسط سيطرته على أكثر من نصف المناطق بعفرين.
وشنَت تركيا عملية "غصن الزيتون" في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي بهدف طرد القوات الكردية التي تعتبرها أنقرة قوات إرهابية تسعى لدعم الأكراد الانفصاليين بتركيا.