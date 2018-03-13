1.4 مليار دولار وديعة إماراتية للسودان

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية يوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع 1.4 مليار دولار.

عانى السودان من نقص حاد في العملة الأجنبية في الأشهر الأخيرة، مما أثر سلبا على الواردات وتسبب في اقتصار تداول الدولار إلى حد كبير على السوق السوداء.

وذكرت الوكالة أن الوديعة مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية.

ولا يكشف البنك المركزي السوداني عن حجم احتياطياته الأجنبية.

وفي الأشهر القليلة الماضية حاول البنك إعادة التدفقات الدولارية إلى النظام المصرفي الرسمي، وخفض قيمة العملة مرتين منذ يناير كانون الثاني، أولهما إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 ثم إلى 31.5 جنيه في الشهر الماضي. وفرض أيضا حظرا على إيداع الدولارات المشتراه من السوق السوداء.

وساهمت تلك الخطوات في وقف الهبوط الحاد للعملة السودانية وعودتها للارتفاع. وبعد أن بلغت مستوى متدنيا في السوق غير الرسمية عند حوالي 40 جنيها للدولار الشهر الماضي، ارتفعت عملة السودان لتحوم قرب 32 جنيها للدولار يوم الثلاثاء عقب أنباء الوديعة الإماراتية، وفقا لما ذكره متعاملون بالسوق السوداء.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

وفي أكتوبر تشرين الأول رفعت الولايات المتحدة عقوبات كانت فرضتها قبل 20 عاما على الخرطوم، لتنعش الآمال بأن يجذب السودان استثمارات أجنبية من جديد ويعيد الاقتصاد إلى مساره.

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المصدر: رويترز