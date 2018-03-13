مسؤول روسي سابق: تصفية الجاسوس سكريبال تصب في مصلحة أوكرانيا

لا تملك بريطانيا أي دليل على تورط روسيا في عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال الذي عمل لصالح المملكة المتحدة بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

فعملية التصفية هذه قد تكون من مصلحة دولة أخرى بما فيهم أوكرانيا. هذه الحادثة بمثابة لعبة متعددة الخطوات تهدف إلى تقويض الانتخابات وكأس العالم على حد تعبير فلاديمير كوشيليف العقيد الاحتياطي للقوات الخاصة في مديرية العامة للمخابرات الروسية الذي يعرف شخصيا سيرغي سكريبال.

فلاديمير كوشيليف، نائب رئيس الاتحاد الروسي لقدماء المحاربين في أفغانستان:

أولاً، أعلن رئيسنا التدمير الكامل لجميع المواد الكيميائية العام الماضي وليس هناك سبب لعدم تصديقه، وفي هذا الصدد، أود أن أذكركم أن غاز الأعصاب " نوفيتشوك وضع في الخدمة من قبل الجيش السوفييتي في العام 1990، وبالنظر إلى ما حدث في سالزبوري، نحن بعيدون عن هذا.

* غالينا بولونسكايا يورونيوز: ماذا تقصدون بـ "بعيدون" عن هذا؟

فلاديمير كوشيليف، نائب رئيس الاتحاد الروسي لقدماء المحاربين في أفغانستان:¨

لسبب ما، لا يوجد أي طرف يعمل في التحقيق في هذه الحادثة يحتمل تورط أجهزة مخابرات أخرى، دعونا نتذكر أن السيد سكريبال، الذي كنت اعرفه شخصيا لم يكن يشكل أي تهديد للدولة الروسية. فمن الناحية القانونية، تم العفو عنه ولحد ما تم إبلاغ الدولة الروسية بحقيقة تبادله مع مواطنين روس متهمين بالقيام بأنشطة استخباراتية في الولايات المتحدة.

لذلك، لم يكن هناك أي سبب للقضاء عليه خاصة بهذه الطريقة الفظة، لا توجد تفسيرات منطقية للأسباب والدوافع التي تجعل روسيا تريد التخلص منه كيف كان يمكن أن يضر بروسيا. كان بإمكان روسيا منعه من المغادرة ولكن في الواقع، عاش السيد سكريبال بشكل علني في المملكة المتحدة، واحتفظ باسمه، ولم يكن يتوقع هذا التهديد الواضح.

أوفينا بالتزاماتنا بالقضاء على الأسلحة الكيميائية، لكن هناك نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن هذا السلاح استخدم وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نستبعد احتمال تورط بعض الدول في هذه الواقعة، ولكن من وهذا هو السؤوال التالي؟

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ربما قررت مصالح المخابرات البريطانية استخدام جاسوسها السابق، هناك أيضا فرضية مشاركة جهاز استخبارات صديق في هذا العمل. هذه مجرد احتمالات أرفعها. قد تكون أيضا دولة أخرى كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفييتي، حيث كانت توجد أيضًا مخازن لهذه الأسلحة، فعلى سبيل المثال أوكرانيا ستسعد جدا إذا شككت المخابرات البريطانية "المخابرات الحربية، القسم الخامس او السادس بتورط روسيا في هذه القضية وهذا بهدف إلحاق الضرر فقط بالفدرالية الروسية

لم يفكر أحد في هذا الاحتمال.

* يورونيوز: غاز نوفيتشوك موجود في أوكرانيا؟

فلاديمير كوشيليف، نائب رئيس الاتحاد الروسي لقدماء المحاربين في أفغانستان:

أعتقد أنه إذا جاء من أي مكان ما وهذا ما أشكك فيه لأن صيغته يمكن العثور عليها حتى في الإنترنت. من يدري، حدث أيضا وأن تم القضاء على مرشح للرئاسة ببعض المواد الأخرى المحددة بشكل جيد، أشخاص أخرون كذلك تعرضوا إلى نفس المصير، لماذا يجب أن نستبعد مثل هذه الاحتمالات؟

في القانون الجنائي والبريطاني هناك قاعدة البراءة، ما لم يتم إثبات العكس، حسنا، هذه القاعدة لم تحترمها بريطانيا، ففرضية البراءة لم تشملنا من طرف بلد جميل الذي في القديم عدونا.

لاتهام بلدنا بهجوم قرصنة أو شيء من هذا القبيل، لا تحتاج بريطانيا لأي دليل مادي فيكفيها أن تتهمنا أمام برلمانها.

أنا لا أستثني إلى حد ما إمكانية سقوط سيرغي سكريبال في يد عصابة من المجرمين. سبق وأن حدث وقائع من هذا القبيل أتذكر ما جرى للبنكي كيفيلدي في سنوات التسعينيات.

قطرة واحدة بمعدل أقل من ميلغرام وضعت في هاتفه قتلته، السكرتير الذي اتصل بالإسعاف باستعمال نفس الهاتف قتل أيضا وحتى الطبيب الذي فحص كيفيلدي قتل فيما بعد.

ولكن، مرة أخرى، آمل أن يعمل التحقيق على حل هذه القضية، على الرغم من أنهم لا يحاولون البحث عن الأدلة بل أصدروا مباشرة الاتهامات.

* يورونيوز: كانت أول فرضية تطرح، غاز نوفيتشوك الأقل تسميما، لكن في الواقع هو غاز فظيع جدا؟

فلاديمير كوشيليف، نائب رئيس الاتحاد الروسي لقدماء المحاربين في أفغانستان:

بشكل عام، لماذا هذه الطريقة الغريبة لتنفيذ تصفية شخص ما؟ السيد سكريبال لايزال على قيد الحياة، وأتمنى له الصحة، والعيش لسنوات عديدة وسط الخوف والارتباك وهذا ما أتمناه. أنا أحتقر هذا الرجل لكني لا أكرهه.

وإذا كان السيد سكريبال، من الناحية النظرية قد تعرض لعملية إبادة باستعمال بندقية كلاشنيكوف، فهذا الأمر كان سيكون ذريعة للقول بأن روسيا فعلت ذلك لأن بندقية الكلاشنيكوف تم تصنيعها في مصنع تولا أو إيجيفسك، بالفعل إنها حماقة كبيرة تصدر عن أعدائنا.

* يورونيوز: هل كانت المملكة المتحدة ستتحدث عن عمل عدواني دون وجود معلومات استخبارية نهائية حوله؟

لقد فعلت هذا إذا نظرنا إلى خطاب السيدة تيريزا ماي في البرلمان.

* يورونيوز: هل تقصد أنهم لا يمتلكون معلومات استخباراتية عن ذلك؟

فلاديمير كوشيليف، نائب رئيس الاتحاد الروسي لقدماء المحاربين في أفغانستان:

هي تقولها بنفسها ذاك وتحدثت عن ذلك في البرلمان بقولها "قد يكون"، "من الممكن" يمكن ان نقول إنه بالنسبة لهم هذا هو الأساس لعرض ملاحظاتهم النهائية وكل شيء آخر.

* يورونيوز: يمكنك القول إنهم لا يملكون الذكاء؟

فلاديمير كوشيليف، نائب رئيس الاتحاد الروسي لقدماء المحاربين في أفغانستان:

إذا كان السيد سكريبال يشكل تهديداً لروسيا، فإنه ببساطة لم نكن لنتبادله مع 10 مواطنين في بلدنا كانوا يعملون في مجال الاستخبارات في الولايات المتحدة، وهذا هو الجواب البسيط. علاوة على ذلك، قضى أربع سنوات وسنة تحت التحقيق عام واحد، وحصل على عفو رسمي، أمام الدولة. فماهي مصلحة الجانب الروسي بتصفيته؟

* يورونيوز: من المستفيد؟

فلاديمير كوشيليف، نائب رئيس الاتحاد الروسي لقدماء المحاربين في أفغانستان:

تم تجنيد السيد سكريبال من قبل المخابرات قال في عام 1995. كان يعمل في القوات العسكرية لاتحاد السوفياتي وروسيا في اسبانيا، وكنت أعرف جيدا الضباط الذين عملوا في ذلك الوقت. عدد كبير منهم أعرب عن إحباطه الكبير من هذا الحادث المؤسف.

في وقت من الأوقات عمل حتى في إدارة الاستخبارات الرئيسية وهناك معلومات تفيد بأنه شارك في الكشف عن عدد من وكلائنا في بريطانيا والولايات المتحدة.