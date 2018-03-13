لماذا أقال ترامب وزير خارجيته؟

قام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء ليضع حداً للعلاقة الوعرة بين الرجلين منذ تقلد تيلرسون لأعلى منصب دبلوماسي أمريكي في شباط/فبراير من العام الماضي.

الجاسوس الروسي

وألقى تيلرسون يوم الاثنين باللوم على روسيا في تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته في إنجلترا. وفي وقت سابق امتنعت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن القول إن موسكو هي المسؤولة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب طلب من تيلرسون التنحي يوم الجمعة لكنه لم يرد إعلان الأمر بينما كان تيلرسون في جولة بأفريقيا. وجاء إعلان ترامب بعد ساعات قليلة فحسب من وصول تيلرسون لواشنطن بعد أن قطع جولته لأفريقيا.

وقالت شبكة إن بي سي الأمريكية إن تيلرسون كان قاب قوسين أو أدنى من تقديم استقالته في تموز/يوليو الماضي بعد نعته لترامب بالغبي على خلفية حضوره اجتماع للفريق الرئاسي للأمن الوطني بتموز/يوليو الماضي.

وتأجج الخلاف حينما أعلن تيلرسون عن عدم موافقته على رد فعل الرئيس الأمريكي على العنف الذي صاحب مسيرة لأحد جماعات العنصريين البيض بمدينة شارلوتسفيل في آب/أغسطس الماضي.

ودافع ترامب حينذاك عن المتظاهرين اليمينيين كما ألقى باللوم على بعض الجماعات اليسارية المناهضة للمسيرة.

ولم تكن لدى تيلرسون أي خبرة دبلوماسية أو سياسية قبل توليه المنصب، وبدا أنه أخذ على حين غرة عندما أعلن ترامب أنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي.

وقلصت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية مكاسبها كما قلص الدولار مكاسبه أمام الين وزاد خسائره أمام اليورو في ظل الأنباء.

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خلاف آخر ظهر عندما انتقد ترامب جهود تيلرسون للتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن التخلي عن برنامجها النووي. وغرد ترامب في كانون الأول/أكتوبر قائلاً إن تيلرسون يضيع من وقته بالتفاوض.

كل ما سبق صاحبه تقارير إعلامية مختلفة عن خلافات لتيلرسون مع فريق العمل بالخارجية الأمريكية، حيث رفض العمل مع العديد ممن تقلدوا مناصب طويلة الأمد بالإدارة.

وطبقاً لإحصاءات اتحاد الخدمات الأمريكي، قام 60% من العاملين بالخارجية الأمريكية بتقديم استقالاتهم أثناء تولي تيلرسون للوزارة، كما انخفض عدد المتقدمين للعمل بالوزارة بمقدار النصف.

من هو بديل تيلرسون؟

وأعلن ترامب عن اختياره لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو بديلاً لتيلرسون، وهو تعيين بانتظار موافقة الكونغرس الأمريكي.

مايك بومبيو

وتخرج بومبيو، البالغ عمره 54 عاماً، من أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية عام 1982 قبل أن يخدم بالجيش الأمريكي ببرلين الغربية أثناء الحرب الباردة، ثم شارك في حرب الخليج الأولى.

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وانتُخب بومبيو كنائب بالكونغرس عن الدائرة الرابعة بولاية كانساس منذ عام 2011 وحتى عام 2017

وقام ترامب بتعيين بومبيو لإدارة المخابرات الأمريكية سي آي إيه في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، أي بعد أسابيع من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وتتشابه أفكار بومبيو مع ترامب في عدة نقاط، أولها رفضه إغلاق معتقل غوانتانامو ورفضه لاتفاقية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران الموقعة من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

كذلك يعتبر بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شريكاً وطيداً لأمريكا في جهودها للحيلولة دون تطوير إيران لأسلحتها النووية.