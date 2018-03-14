توفّي عالم الفيزياء الشهير ستيفن هَوكينغ عن عمر يناهز 76 عاماً بحسب أسرته.العالم البريطاني اشتهر بعمله حول "الثقوب السوداء" و"النسبية"، وكتب عدّة مخطوطات علمية أبرزها "تاريخ موجز للزمن".
وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هَوكينغ عن عمر يناهز 76 عاماً
العالم البريطاني اشتهر بدراساته عن "الثقوب السوداء" وكتابه "تاريخ موجز للزمن".
وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هَوكينغ عن عمر يناهز 76 عاماً
وقالت العائلة في بيان لها اليوم، الأربعاء، "نحن حزينون جداً لأن والدنا توفي اليوم".
وكان الطب قد قدّر أنّ هَوكينغ لن يعيش مطولاً منذ تمّ تشخيص حالة مرضية لديه في عمر الثانية والعشرين، ولكن توقّعات الأطباء لم تصدق.
وبقي هَوكينغ أسير الكرسي المتحرك كما أنه كان يتحدث بطريقة آلية. وقالت العائلة كذلك أن هوكينغ فارق الحياة في منزله بالقرب من جامعة كامبردج العريقة، حيث قام بالكثير من الدراسات حول "الثقوب السوداء".
أولاده روبيرت ولوسي وتيم قالوا "كان رجلَ علم رائع ورجلاً غير عادياً وستبقى أعماله حيّة لسنوات". ستيفن هَوكينغ ولد في الثامن من كانون الثاني / يناير من العام 1942 في أكسفورد في إنجلترا.
لمحة عن حياته
درس وقام ببحوثه العلمية في جامعتيْ أكسفورد وكامبردج.
في العام 1963 تمّ تشخيص مرض في الجهاز العصبي لديه.
في 1988 نشر كتابه الشهير "تاريخ موجز للزمن".
اشتهر هَوكينغ حول العالم وظهر في عدّة أفلام وبرامج تلفزيونية، إمّا ظهوراً شخصياً أو عبر شخصيّات أو رسوم متحرّكة مثّلته.