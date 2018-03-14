كريستيانو رونالدو يمد يد العون لأطفال سوريا في خضم الحرب الأهلية في البلاد
رونالدو إلى أطفال سوريا: كونوا أقوياء. تسلحوا بالإيمان. لا تستسلموا أبدا
يقدم لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو الدعم لأطفال سوريا الذين يعانون من ويلات الحرب الأهلية في البلاد.
رونالدو إلى أطفال سوريا: كونوا أقوياء. تسلحوا بالإيمان. لا تستسلموا أبدا
يقدم لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو الدعم لأطفال سوريا الذين يعانون من ويلات الحرب الأهلية في البلاد.
ولفت اللاعب البرتغالي نظر العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى العنف الذي يمارس ضد الأطفال. وكتب في تغريدة له على التويتر: "كونوا أقوياء. تسلحوا بالإيمان. لا تستسلموا أبدا"، فيما شارك فيلم فيديو يصور الهجمات ضد المدنيين في الغوطة الشرقية في سوريا الشهر الماضي.
تعاني منطقة الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق، التي يسكنها نحو 400 ألف شخص، من الحصار المفروض عليها من قبل القوات الحكومية منذ نحو 5 سنوات، الذي أدى بدوره إلى كارثة إنسانية في المنطقة المذكورة.
في الأشهر الثمانية الأخيرة، كثفت القوات الحكومية حصارها على الغوطة الشرقية، ومنعت عنها وصول الأغذية والأدوية.
تورطت سوريا بالحرب الأهلية منذ عام 2011. بعد احتجاجات معارضة طالبت باستقالة الرئيس الأسد نتيجة حكمه الدكتاتوري.