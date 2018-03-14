إردوغان يعبر عن أمله في تطويق عفرين بحلول مساء اليوم

عبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن أمله في أن يطوّق جيشه وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معه مدينة عفرين السورية بالكامل بحلول مساء اليوم، الأربعاء.
وكانت القوات المسلحة التركية قد أعلنت عن تطويقها المدينة يوم أمس، ولكن وحدات حماية الشعب الكردية نفت صحّة الأنباء. وأضاف إردوغان في حديث لمسؤولي إدارات محلية في أنقرة أنه يجري إخراج المدنيين من عفرين في سيارات تنقلهم عبر ممر خاص، وأكد على أن القوات التركية وحلفاءها حققت تقدما كبيرا في الأيّام الأخيرة.
وقال الرئيس التركي كذلك إنه سيجهز قريبا على الجماعات الإرهابية في شمال العراق.
وتعهّد الرئيس التركي بسحق المسلحين الأكراد في العراق وقال إن بلاده وحكومة بغداد ستشنّان حملة عسكرية مشتركة على المقاتلين الأكراد هناك. وأضاف الرئيس التركي "نبحث عن الخلايا الإرهابية في شمال العراق في كل فرصة ممكنة. سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد قال الأسبوع الفائت إن تركيا والحكومة المركزية العراقية ستبدآن بهجوم مشترك ضد المقاتلين الأكراد بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر في أيار/مايو المقبل.
وتوجّه الطائرات الحربية التركية بطريقة شبه منتظمة ضربات إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي له معسكرات في المناطق الجبلية شمال العراق، على الحدود التركية، وبالنسبة للحكومة التركية فإن مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وبحسب ضابط مقرب من النظام السوري فإن بلدة مارع شمال حلب والتي تبعد حوالي 30 كيلومترا عن بلدة عفرين، مازالت تتعرض للقصف من قبل قوات موالية للنظام السوري.
بينما تعاني عفرين حالياً من انقطاع المياه الذي تسبب بتهجير آلاف المدنيين منها، وذلك بعد تطويق القوات التركية السد وخزان تزويد المياه الرئيسي في البلدة.