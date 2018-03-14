قبل أيام قليلة من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي شدد البرلمان الأوروبي مواقفه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديد العلاقات المستقبلية مع لندن.
برلمان أوروبا يشدد اللهجة ضد المملكة المتحدة
خلال المناقشة حول خروج بريطاينا من الاتحاد الأوروبي طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من المملكة المتحدة مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات المصاحبة لتنفيذ البريكسيت يقول أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا أن لندن يجب أن تحترم سلامة السوق الموحدة.
برلمان أوروبا يشدد اللهجة ضد المملكة المتحدة
في 29 مارس 2019 في منتصف الليل ، ستكون المملكة المتحدة قد غادرت الاتحاد الأوروبي ... ومن ثم سيأتي الوقت الذي ستندم فيه على هذا القرار. "هكذا اصرح رئيس المفوضية الأوروبية جون كلو يونكر في ردة فعل على أنصار البريكسيت ممن كانوا يصفقون داخل قاعة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
خلال المناقشة حول خروج بريطاينا من الاتحاد الأوروبي طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من المملكة المتحدة مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات المصاحبة لتنفيذ البريكسيت يقول أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا أن لندن يجب أن تحترم سلامة السوق الموحدة. هذا و قال أحد قياديي حزب الخضر الأوروبي فيليب لامبير إنه من المقبول بأي حال من الأحوال أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة مع الاحتفاظ في الوقت نفسه على اتفاق الجمعة العظيمة بإيرلندا دون وضع حواجز تنظيمية جديدة .
من جهته طلب رئيس حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تتبنى النهج نفسه ذلك الذي اعتمده الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال القمة الأوروبية الأسبوع القادم . وقال مخاطبا تيريزا ماي
" ينبغي أن تكونوا حازمين ضد المفوضية الأوروبية ذد ألئك الطغاة غير المنتخبين. تذكروا ما جرى خلال الانتخابات الإيطالية .أو لم تكن الانتخابات الإيطالية
.من الروعة بدرجة عظيمة؟
بالنسبة للبرلمان الأوروبي يظل اتفاق شراكة هو الأنب في إطار تحديد الشراكة المستقبلية ما بين المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي..