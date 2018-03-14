شاهد الرجل العنكبوت الفرنسي يصعد مبنى بارتفاع 179 مترا في باريس

صعد المتسلق الفرنسي الشهير آلان روبرت الأربعاء ناطحة سحاب في منطقة "لا ديفنس" التجارية بباريس، مضيفا إنجازا جديدا إلى مغامراته بعد انقطاع دام أشهر إثر تعرضه لكسر في المعصم في تموز/ يوليو من العام الماضي.

وتمكن روبرت المعروف بالرجل العنكبوت بنجاح من بلوغَ قمة مبنى شركة توتال الذي يبلغ ارتفاعه 179 مترا. وكان قد حاول في وقت سابق من النهار تسلق برج "إنجي" في نفس المنطقة، قبل أن تمنعه الشرطة.

وتسلق روبرت أطول برج في العالم عام 2011 وهو برج خليفة في دبي.