المجر تسجن مهاجرا سوريا 7 سنوات لإدانته بالتحريض على "الشغب" عند الحدود

أصدرت محكمة مجرية حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مهاجر سوري-قبرصي بتهمة عبورِ الحدود بطريقة غير شرعية والمشاركة في "عمل إرهابي" خلال أعمال شغب وقعت في العام 2015، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المجرية الأربعاء.
وكان أحمد حامد قد عبر الحدود المجرية بطريقة غير شرعية مع مجموعة من المهاجرين في 16 من أيلول- سبتمبر 2015، وتحدث إلى الحشد باستخدام مكبّر الصوت، قبل أن يُقدم مئات المهاجرين على فتح البوابات الحدودية بالقوة، ما اضطر الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
ونقلت تقارير إعلامية من داخل قاعة المحكمة في جنوب مدينة "سيجد" المجرية أن المتهم كان مكبل اليدين وتحت حراسة عناصر شرطة مقنعين، وقد تلقى الحكم بهدوء.
ويحمل حامد جواز سفر قبرصي يخوله دخول المجر دون تأشيرة، لكنه كان يحاول مساعدة أقاربه ومواطنين سوريين، بحسب ما قال محاميه لوكالة الأنباء المجرية.
وسبق أن حكمُ على حامد بالسجن لمدة عشر سنوات في العام 2016 في إطار القضية ذاتها، غير أن الدفاع عاد واستأنف الحكم.
وشهدت المجر قبل إغلاق طريق البلقان مطلع العام 2016، أزمة بسبب تدفق المهاجرين واللاجئين الذين كانوا يعبرونها متجهين إلى دول أوروبا الغربية.
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