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التنوع وسمة المهرجان الدولي جافا جاز جاكارتا

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التنوع وسمة المهرجان الدولي جافا جاز جاكارتا

التنوع وسمة المهرجان الدولي جافا جاز جاكارتا
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على مدى ثلاثة أيام، استقطب مهرجان جافا للجاز في جاكرتا مجموعة متنوعة من النجوم العالميين والمحليين.

شهد المهرجان الدولي جافا جاز جاكرتا بإندونيسيا اقبالاً بشرياً وموسيقياً كبيراً.

في مطلع الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس، حضر 100 ألف شخص لمشاهدة 90 حفلة على عشر مراحل مختلفة، شارك فيها أكثر من ثلاثمائة فنان دولي ومحلي.

التنوع موضوع هذه الدورة ال 14، أبرزها:

شارك مغنون وموسيقيون مشهورون من إندونيسيا في حفلة موسيقية مخصصة للأغاني الشعبية الإندونيسية من الثمانينات والتسعينات.

ثقافة أخرى وصوت آخر:“دانش راديو بك بوند”:https://drkoncerthuset.dk/dr-big-band/dr-big-band قامت بهذه الرحلة. فرقة تأسست في أوائل الستينيات، اصدرت أكثر من ثمانين ألبوما، بعضها مسجل مع مايلز ديفيز أو ستان غيتز.

فانيسا ويليامز حضرت أيضاً، مغنية وممثلة أشتهرت حين توجت ملكة جمال أمريكا عام 1984 . الأمريكي لي ريتينور كان من بين العناوين الرئيسية أيضا.

في السادسة عشر من العمر، شارك في أول تسجيل The Mamas & Papas خمسون عاماً من العمل إلى جانب أفضل موسيقي الروك والبلوز والجاز.

فنان متوقع بشكل خاص، دانييل سيزار. تم ترشيح هذا الكندي لجوائز غرامي هذا العام لأول ألبوم استوديو بعنوان Freudian

أخيرا، فرقة ذي كومودورز ، اشتهرت وريثة فرقة الفانك في أواخر السبعينات، كان ليونيل ريتشي جزءا منها، انه لا يزال حيوياً.

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