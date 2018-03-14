شهد المهرجان الدولي جافا جاز جاكرتا بإندونيسيا اقبالاً بشرياً وموسيقياً كبيراً.
التنوع وسمة المهرجان الدولي جافا جاز جاكارتا
التنوع وسمة المهرجان الدولي جافا جاز جاكارتا
على مدى ثلاثة أيام، استقطب مهرجان جافا للجاز في جاكرتا مجموعة متنوعة من النجوم العالميين والمحليين.
في مطلع الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس، حضر 100 ألف شخص لمشاهدة 90 حفلة على عشر مراحل مختلفة، شارك فيها أكثر من ثلاثمائة فنان دولي ومحلي.
التنوع موضوع هذه الدورة ال 14، أبرزها:
شارك مغنون وموسيقيون مشهورون من إندونيسيا في حفلة موسيقية مخصصة للأغاني الشعبية الإندونيسية من الثمانينات والتسعينات.
Meriahnya Adu Suara Java Jive X Fariz RM dan Penonton Tutup Java Jazz https://t.co/mHuwsWA36D— Jawa Pos (@jawapos) 4 mars 2018
ثقافة أخرى وصوت آخر:“دانش راديو بك بوند”:https://drkoncerthuset.dk/dr-big-band/dr-big-band قامت بهذه الرحلة. فرقة تأسست في أوائل الستينيات، اصدرت أكثر من ثمانين ألبوما، بعضها مسجل مع مايلز ديفيز أو ستان غيتز.
فانيسا ويليامز حضرت أيضاً، مغنية وممثلة أشتهرت حين توجت ملكة جمال أمريكا عام 1984 . الأمريكي لي ريتينور كان من بين العناوين الرئيسية أيضا.
Close your eyes, close the door. You don’t have to worry anymore, I’ll be your baby tonight. Danish Radio Big Band with
curtisstigers</a> at <a href="https://twitter.com/hashtag/MLDHall?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MLDHall</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/BNIJJF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BNIJJF</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JJF18?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JJF18</a> <a href="https://t.co/rMiKCOwXkK">pic.twitter.com/rMiKCOwXkK</a></p>— Java Jazz Festival (JavaJazzFest) 4 mars 2018
في السادسة عشر من العمر، شارك في أول تسجيل The Mamas & Papas خمسون عاماً من العمل إلى جانب أفضل موسيقي الروك والبلوز والجاز.
Lee Ritenour’s performance at Java Jazz Festival 2018— Creative Disc (@creativedisc) 2 mars 2018
LeeRitenour</a> <a href="https://twitter.com/JavaJazzFest?ref_src=twsrc%5Etfw">JavaJazzFest #JJF2018 pic.twitter.com/6MW66mzAOL
فنان متوقع بشكل خاص، دانييل سيزار. تم ترشيح هذا الكندي لجوائز غرامي هذا العام لأول ألبوم استوديو بعنوان Freudian
أخيرا، فرقة ذي كومودورز ، اشتهرت وريثة فرقة الفانك في أواخر السبعينات، كان ليونيل ريتشي جزءا منها، انه لا يزال حيوياً.